"Монако" и сборная России теряют Головина

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"Монако" и сборная России теряют Головина

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в матче 9-го тура чемпионата Франции с "Бордо".

Футболист травмировался во втором тайме и был заменен на 57-й минуте. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. 

Не исключено, что Головин не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

25-летний Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезон он провел за клуб 13 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с монегасками действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Головин забил гол за "Монако" в чемпионате Франции. | http://soccernews.ru
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