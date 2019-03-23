"Монако" и "Валенсия" поспорят за форварда сборной Португалии
Летом 2019 года нападающий "Севильи" Андре Силва может снова сменить команду, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, на 23-летнего футболиста претендуют "Монако" и "Валенсия". Эти клубы готовы заплатить за игрока сборной Португалии 30 миллионов евро.
Силва выступает за "Севилью" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Милану".
В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.
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