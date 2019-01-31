"Монако" играет плохо из-за Головина: Дзюба подшутил над партнером по сборной

Теги монакоартём дзюбаалександр головинкриштиану роналдузлатан ибрагимович

"Монако" играет плохо из-за Головина: Дзюба подшутил над партнером по сборной

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, что думает о результатах "Монако" и поделился мнением о том, что общего у нападающего Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Об этом информирует Sport24.

"Почему "Монако" играет плохо? Из-за Головина! Что общего у Ибрагимовича и Роналду? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень. Златан  крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали!" - сказал Дзюба. 

"Монако" занимает последнее место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 15 очков.

"Зенит", набрав 34 балла, расположился на 1 место турнирной таблицы РПЛ.

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