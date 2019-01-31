"Монако" играет плохо из-за Головина: Дзюба подшутил над партнером по сборной
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, что думает о результатах "Монако" и поделился мнением о том, что общего у нападающего Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Об этом информирует Sport24.
"Почему "Монако" играет плохо? Из-за Головина! Что общего у Ибрагимовича и Роналду? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень. Златан крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали!" - сказал Дзюба.
"Монако" занимает последнее место турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 15 очков.
"Зенит", набрав 34 балла, расположился на 1 место турнирной таблицы РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10