"Монако" интересуется Диего Костой

"Монако" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Диего Косте, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб может приобрести форварда в летнее трансферное окно. Также футболистом интересуется "Марсель".

Ранее сообщалось, что 28-летнего Косту хочет вернуть его бывший клуб "Атлетико", но "матрасники" не могут регистрировать новых игроков до января 2017 года.

Не пропустите: Президент "Марселя": "Переход Диего Косты? Нет ничего невозможного". | http://soccernews.ru