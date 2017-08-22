"Монако" интересуется Диего Костой

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"Монако" интересуется Диего Костой

"Монако" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Диего Косте, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб может приобрести форварда в летнее трансферное окно. Также футболистом интересуется "Марсель".

Ранее сообщалось, что 28-летнего Косту хочет вернуть его бывший клуб "Атлетико", но "матрасники" не могут регистрировать новых игроков до января 2017 года.

Не пропустите: Президент "Марселя": "Переход Диего Косты? Нет ничего невозможного". | http://soccernews.ru

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