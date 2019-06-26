"Монако" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Хавбек туринского "Ювентуса" Блез Матюиди может вернуться во Францию, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, интерес к 32-летнему футболисту проявляет "Монако". Монегаски рассчитывают купить опытного игрока этим летом.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год.

В минувшем сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

До переезда в Италию француз шесть лет выступал за ПСЖ.

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