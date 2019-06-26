"Монако" интересуется хавбеком "Ювентуса"
Хавбек туринского "Ювентуса" Блез Матюиди может вернуться во Францию, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, интерес к 32-летнему футболисту проявляет "Монако". Монегаски рассчитывают купить опытного игрока этим летом.
Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт со "старой синьорой" истекает через год.
В минувшем сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
До переезда в Италию француз шесть лет выступал за ПСЖ.
Не пропустите: "Монако" нацелился на хавбека "Интера". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии
-
Моуринью отреагировал на слухи о работе в "Ньюкасле"
-
"Реал" изучает возможность приобретения лидера "Аякса"
-
Утверждён новый лимит на легионеров в РПЛ
-
Стали известны условия контракта, предложенные Каррере иранским "Персеполисом"
-
"Монако" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
"Бавария" хочет купить Усмана Дембеле
-
Новичок "Краснодара" Вильена выбрал игровой номер
-
1
Джикия рассказал, как остановить Мбаппе
-
1
Глеб: "Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки "Барселоны"
-
Эль-Шаарави получил щедрое предложение из Китая
-
"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа
-
Зе Луиш может остаться в "Спартаке"
-
"Бавария" включилась в борьбу за Ловрена
-
3
СМИ узнали, сколько Лэмпард будет зарабатывать в "Челси"
-
"Ювентус" просит Adidas помочь в приобретении Погба
-
Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"
-
"Осасуна" объявила о покупке форварда "Барселоны"
-
Семак прокомментировал вхождение Анюкова в тренерский штаб "Зенита"
-
2
"Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17