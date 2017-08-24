"Монако" интересуется Хименесом

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"Монако" интересуется Хименесом

Форвард "Бенфики" Рауль Хименес может продолжить карьеру в "Монако", сообщает Record.

По сведениям издания, французский клуб может приобрести футболиста в случае ухода Килиан Мбаппе в ПСЖ. "Бенфика" хочет выручить с этого трансфера 50 миллионов евро.

Также в услугах Хименеса заинтересованы "Андерлехт", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

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