"Монако" интересуется Хименесом

Форвард "Бенфики" Рауль Хименес может продолжить карьеру в "Монако", сообщает Record.

По сведениям издания, французский клуб может приобрести футболиста в случае ухода Килиан Мбаппе в ПСЖ. "Бенфика" хочет выручить с этого трансфера 50 миллионов евро.

Также в услугах Хименеса заинтересованы "Андерлехт", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Читайте также: "Монако" может заменить Мбаппе форвардом "Аякса". | http://soccernews.ru