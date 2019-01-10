"Монако" интересуется худшим игроком Серии А 2018 года

"Монако" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Николе Калиничу, сообщает France Football.

По сведениям издания, французский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что Калинич был признан худшим игроком Серии А в 2018 году, когда он выступал за "Милан".

В нынешнем сезоне 31-летний Калинич провел за "Атлетико" 16 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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