"Монако" интересуется Игуаином

Теги монакогонсало игуаинювентус

"Монако" интересуется Игуаином"Монако" начал переговоры с "Ювентусом" по поводу возможного приобретения нападающего Гонсало Игуаина.

По данным итальянской прессы, форварда сборной Аргентины в французском клубе рассматривают в качестве замены форварду Радамелю Фалькао, который может уйти из команды.

В свою очередь "Ювентус" готов продать Игуаина за 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Игуаин сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забив 23 гола.

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