"Монако" интересуется Имбула
Полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула может продолжить карьеру в "Монако", сообщает RMC Sport.
По информации источника, в приглашении 24-летнего француза заинтересован главный тренер монегасков Леонарду Жардим, который лично обсуждал по телефону с футболистом возможный переход.
В прошлом сезоне Имбула сыграл за "Сток Сити" 14 матчей и сделал 1 результативную передачу.
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