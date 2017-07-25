"Монако" интересуется Имбула

Полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула может продолжить карьеру в "Монако", сообщает RMC Sport.

По информации источника, в приглашении 24-летнего француза заинтересован главный тренер монегасков Леонарду Жардим, который лично обсуждал по телефону с футболистом возможный переход.

В прошлом сезоне Имбула сыграл за "Сток Сити" 14 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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