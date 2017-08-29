"Монако" интересуется Тураном

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщает испанская пресса, к футболисту проявляет интерес "Монако".

Туран играет в составе каталонского гранда с 2015 года. На его счету 55 матчей за "Барселону", в которых он забил 15 голов.

В клубе уже заявили, что готовы расстаться с турком.

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