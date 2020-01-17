"Монако" избавился от 37-летнего Налдо

"Монако" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Налдо.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2020 года.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 37-летний бразилец не провёл ни одной игры в составе монегасков.

"Монако" купил Налдо в январе прошлого года у "Шальке" за 2 миллиона евро. С тех пор ветеран сыграл 9 матчей и получил 2 красных карточки.

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