"Монако" – "Кан" - 2:0 (обзор)

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"Монако" – "Кан" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча десятого тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Каном".

Не пропустите: "Монако" уверенно разобрался с "Каном". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 9 25
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Марсель 9 17
5 Сент-Этьен 10 17
6 Лион 9 16
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 9 12
14 Ницца 9 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Дижон 10 9
18 Страсбур 9 6
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
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