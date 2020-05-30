"Монако" красиво поздравил Головина с днём рождения
В инстаграме "Монако" появился поздравительный пост, посвящённый дню рождения полузащитника Александра Головина.
Напомним, что сегодня, 30 мая, известному российскому футболисту исполнилось 24 года.
Пресс-служба монегасков опубликовала фото Головина в образе ангела, подписав его: "Ангел, с днём рождения".
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в досрочно завершённом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
Не пропустите: Сборная России поздравила Головина с днём рождения рассказом истории из его детства. | http://soccernews.ru
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