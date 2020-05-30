"Монако" красиво поздравил Головина с днём рождения

В инстаграме "Монако" появился поздравительный пост, посвящённый дню рождения полузащитника Александра Головина.

Напомним, что сегодня, 30 мая, известному российскому футболисту исполнилось 24 года.

Пресс-служба монегасков опубликовала фото Головина в образе ангела, подписав его: "Ангел, с днём рождения".

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в досрочно завершённом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

Не пропустите: Сборная России поздравила Головина с днём рождения рассказом истории из его детства. | http://soccernews.ru