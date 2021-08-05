"Монако" купил голландского форварда

Фото сайт "Монако"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "АЗ Алкмаара" Мирона Боадю.

Монегаски заплатили за игрока 17 миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2026 года.

Боадю является воспитанником "АЗ", за первую команду сыграл 88 матчей, забил 38 голов и сделал 18 ассистов.

Стоит отметить, что в прошлом году голландским форвардом интересовалась "Барселона".

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