"Монако" купил голландского форварда
Фото сайт "Монако"
"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "АЗ Алкмаара" Мирона Боадю.
Монегаски заплатили за игрока 17 миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2026 года.
Боадю является воспитанником "АЗ", за первую команду сыграл 88 матчей, забил 38 голов и сделал 18 ассистов.
Стоит отметить, что в прошлом году голландским форвардом интересовалась "Барселона".
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23