"Монако" летом готов расстаться с 30 футболистами

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"Монако" летом готов расстаться с 30 футболистами

Руководство "Монако" планирует устроить грандиозную распродажу этим летом.

По сведениям Get Football News France, боссы монегасков намерены сократить число игроков в первой команды, поэтому клуб готов расстаться с 30 футболистами.

Отмечается, что в клубе не хотят продавать лидеров команды, однако в список на продажу попали Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре.

В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 "Монако" финишировал на девятом месте.

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