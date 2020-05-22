"Монако" летом готов расстаться с 30 футболистами
Руководство "Монако" планирует устроить грандиозную распродажу этим летом.
По сведениям Get Football News France, боссы монегасков намерены сократить число игроков в первой команды, поэтому клуб готов расстаться с 30 футболистами.
Отмечается, что в клубе не хотят продавать лидеров команды, однако в список на продажу попали Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре.
В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 "Монако" финишировал на девятом месте.
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|Реймс
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|Лион
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|Монпелье
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|27
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|Бордо
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