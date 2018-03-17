"Монако" – "Лилль" - 2:1 (обзор)

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"Монако" – "Лилль" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Лиллем".

Не пропустите: "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 30 80
2 Монако 30 66
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Ницца 29 42
8 Монпелье 29 41
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 ФК Кан 29 35
13 Генгам 29 35
14 Анжер 30 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 29 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 30 28
20 Метц 29 20
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