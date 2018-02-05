"Монако" - "Лион" - 3:2 (обзор)

Теги монаколион

"Монако" - "Лион" - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Монако" и "Лионом".

Читайте также: Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 24 62
2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов