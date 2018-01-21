"Монако" - "Метц" - 3:1 (обзор)

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"Монако" - "Метц" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Монако" и "Метцем".

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2 Лион 22 48
3 Марсель 22 47
4 Монако 22 46
5 Нант 22 34
6 Ницца 22 34
7 Монпелье 22 31
8 Ренн 22 31
9 Генгам 22 29
10 Страсбур 22 27
11 ФК Кан 22 27
12 Бордо 22 26
13 Амьен 22 25
14 Дижон 22 25
15 Труа 22 24
16 Сент-Этьен 22 23
17 Анжер 22 22
18 Лилль 22 22
19 Тулуза 22 20
20 Метц 22 15
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