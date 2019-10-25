"Монако" минимально переиграл "Нант". На счету Головина голевая передача
В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Монако" переиграл "Нант".
Благодаря победе "Монако" поднялся на 8-е место, а "Нант" остался на второй позиции. Отметим, что россиянин Александр Головин отметился голевой передачей.
"Нант" - "Монако" 0:1
Гол: Бен-Йеддер, 22 - 0:1
"Нант": Лафон, Паллуа, Фабио (Мутуссами, 25), Аппиа (Базила, 52), Жиротто, Блас (Юан, 78), Туре, Бамба, Абед, Саймон, Кулибали.
"Монако": Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Головин, Адриен Силва, Жил Диаш, Бакайоко, Желсон Мартинш, Слимани (Кейта Бальде, 80), Бен-Йеддер (Фабрегас, 90).
Предупреждения: Фабио (10), Паллуа (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Марсель
|10
|16
|5
|Анжер
|10
|16
|6
|Бордо
|10
|15
|7
|Лилль
|10
|15
|8
|Монпелье
|10
|14
|9
|Брест
|10
|14
|10
|Сент-Этьен
|10
|14
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9