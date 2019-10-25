"Монако" минимально переиграл "Нант". На счету Головина голевая передача

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Монако" переиграл "Нант".

Благодаря победе "Монако" поднялся на 8-е место, а "Нант" остался на второй позиции. Отметим, что россиянин Александр Головин отметился голевой передачей.

"Нант" - "Монако" 0:1

Гол: Бен-Йеддер, 22 - 0:1

"Нант": Лафон, Паллуа, Фабио (Мутуссами, 25), Аппиа (Базила, 52), Жиротто, Блас (Юан, 78), Туре, Бамба, Абед, Саймон, Кулибали.

"Монако": Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Головин, Адриен Силва, Жил Диаш, Бакайоко, Желсон Мартинш, Слимани (Кейта Бальде, 80), Бен-Йеддер (Фабрегас, 90).

Предупреждения: Фабио (10), Паллуа (74).

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