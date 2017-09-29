"Монако" – "Монпелье" - 1:1 (обзор)

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"Монако" – "Монпелье" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Монпелье".

Не пропустите: "Монако" в компенсированное время упустил победу над "Монпелье". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 7 19
2 Монако 8 19
3 Бордо 7 15
4 Сент-Этьен 7 14
5 Марсель 7 13
6 Нант 7 13
7 Лион 7 12
8 ФК Кан 7 12
9 Ницца 7 10
10 Монпелье 8 9
11 Генгам 7 9
12 Анжер 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 7 7
15 Ренн 7 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 7 5
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 7 4
20 Метц 7 3
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