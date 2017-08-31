"Монако" может изменить свою позицию по Лемару

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"Монако" может изменить свою позицию по Лемару"Монако" может изменить свою позицию по вингеру Тома Лемару, информирует SkySports.

По сведениям источника, монегаски вполне могут пойти на продажу своего очередного таланта после того, как клуб получил по футболисту предложение от лондонского "Арсенала" в размере 100 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ и "Монако" изменили условия перехода Мбаппе. | soccernews.ru

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