"Монако" может на два года арендовать вратаря "Баварии"

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"Монако" может на два года арендовать вратаря "Баварии"

Фото инстаграм Александра Нюбеля

Голкипер "Баварии" Александр Нюбель близок к продолжению карьеры во Франции.

24-летний футболист может отправиться в аренду в "Монако" на два года, пишет Bayern & Germany.

На немецкого вратаря также претендует "Лилль", но монегаски пока заметно ближе к его подписанию.

В прошедшем сезоне Нюбель сыграл за "Баварию" всего 4 матча, в которых пропустил 4 гола.

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