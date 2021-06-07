"Монако" может на два года арендовать вратаря "Баварии"

Фото инстаграм Александра Нюбеля

Голкипер "Баварии" Александр Нюбель близок к продолжению карьеры во Франции.

24-летний футболист может отправиться в аренду в "Монако" на два года, пишет Bayern & Germany.

На немецкого вратаря также претендует "Лилль", но монегаски пока заметно ближе к его подписанию.

В прошедшем сезоне Нюбель сыграл за "Баварию" всего 4 матча, в которых пропустил 4 гола.

Не пропустите: "Бавария" предложит Горетцке долгосрочный контракт. | http://soccernews.ru