"Монако" может поднять цену на Мбаппе

Теги монакокилиан мбаппереал мадридманчестер сити

"Монако" может поднять цену на МбаппеКак информирует FootMercato, "Монако" может поднять цену на своего ведущего форварда Килиана Мбаппе, за которого ранее клуб желал получить 180 миллионов евро.

Так, монегаски вполне будут готовы запросить еще большую сумму за своего 18-летнего нападающего ввиду того, что предметную заинтересованность в игроке проявляют одни из наиболее могущественных в финансовом плане клубы Европы - мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

Напомним, Марсело высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал". | soccernews.ru

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