"Монако" может подписать вингера "Барселоны"

Теги арда туранмонакобарселонажорже мендеш

"Монако" может подписать вингера "Барселоны""Монако" может подписать вингера каталонской "Барселоны" Арду Турана, информирует Get French Football News.

По сведениям источника, над возможным переходом 30-летнего футболиста "сине-гранатовых" в стан монегасков работает известный португальский агент Жорже Мендеш.

В стартовавшем сезоне Туран на поле в составе "Барселоны" еще не появлялся.

Напомним, "Монако" готовит щедрое предложение по Белотти. | soccernews.ru

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