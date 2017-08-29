"Монако" может подписать вингера "Барселоны"

"Монако" может подписать вингера каталонской "Барселоны" Арду Турана, информирует Get French Football News.

По сведениям источника, над возможным переходом 30-летнего футболиста "сине-гранатовых" в стан монегасков работает известный португальский агент Жорже Мендеш.

В стартовавшем сезоне Туран на поле в составе "Барселоны" еще не появлялся.

Напомним, "Монако" готовит щедрое предложение по Белотти. | soccernews.ru