"Монако" может продать Головина

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"Монако" может продать ГоловинаФото: Твиттер @AS_Monaco
Хавбек "Монако" Александр Головин может быть продан в летнее трансферное окно, сообщает Buzz Sport.

Но информации источника, "монегаски" готовы расстаться с россиянином, если получат выгодное предложение.

Отмечается, что за развитием 24-летнего полузащитника наблюдают скауты из нескольких европейских клубов. Одним из вариантов продолжения карьеры является "Севилья".

Напомним, что Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. Соглашение с клубом действует до июня 2024-го.

В сезоне 2020/2021 полузащитник сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.

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