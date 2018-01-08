"Монако" может усилиться хавбеком "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Стефано Стураро попал в сферу интересов "Монако", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, монегаски готовы подписать 24-летнего футболиста в январе, однако трансфер состоится только в том случае, если "бьянконери" сумеют найти замену для своего игрока.

В этом сезоне Стураро сыграл за "Ювентус" всего 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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