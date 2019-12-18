"Монако" может уволить Жардима. Тренеру дан последний шанс

Руководство "Монако" может уволить Леонарду Жардим с поста главного тренера команды, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, португальский специалист будет отправлен в отставку, если монегаски проявляют "Лиллю" в матче 19-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 21 декабря.

В последнем матче "Монако" проиграл "Лиллю" (0:3) в 1/8 финала Кубка французской лиги и вылетел из турнира.

В чемпионате Франции клуб занимает девятое место в турнирной таблице после 17 матчей.

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