"Монако" может уволить Жардима. Тренеру дан последний шанс
Руководство "Монако" может уволить Леонарду Жардим с поста главного тренера команды, сообщает Get French Football News.
По сведениям издания, португальский специалист будет отправлен в отставку, если монегаски проявляют "Лиллю" в матче 19-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 21 декабря.
В последнем матче "Монако" проиграл "Лиллю" (0:3) в 1/8 финала Кубка французской лиги и вылетел из турнира.
В чемпионате Франции клуб занимает девятое место в турнирной таблице после 17 матчей.
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|17
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|Анжер
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|Сент-Этьен
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|Ницца
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