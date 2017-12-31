"Монако" может вернуть Траоре
Ивуарийский нападающий Ласина Траоре, по всей видимости, досрочно вернется в "Монако" из аренды в "Амьене", сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, форвард не хочет больше играть за "Амьен" и клуб готов разорвать с ним арендное соглашение.
В этом сезоне 27-летний Траоре провел за "Амьен" 11 матчей и отдал 2 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
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|18
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|3
|Лион
|18
|38
|4
|Марсель
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|5
|Нант
|18
|30
|6
|Ницца
|18
|26
|7
|Ренн
|18
|25
|8
|Страсбур
|18
|24
|9
|Дижон
|18
|24
|10
|ФК Кан
|18
|24
|11
|Монпелье
|18
|23
|12
|Генгам
|18
|23
|13
|Амьен
|18
|21
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|Труа
|18
|21
|15
|Бордо
|18
|20
|16
|Сент-Этьен
|18
|20
|17
|Тулуза
|18
|19
|18
|Лилль
|18
|18
|19
|Анжер
|18
|15
|20
|Метц
|18
|8