"Монако" может вернуть Траоре

Ивуарийский нападающий Ласина Траоре, по всей видимости, досрочно вернется в "Монако" из аренды в "Амьене", сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, форвард не хочет больше играть за "Амьен" и клуб готов разорвать с ним арендное соглашение.

В этом сезоне 27-летний Траоре провел за "Амьен" 11 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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