"Монако" может заменить Мбаппе форвардом "Аякса"
"Монако" может заменить своего ведущего нападающего Килиана Мбаппе форвардом амстердамского "Аякса" Каспером Дольбергом.
Как информирует RMC sport, монегаски внимательно следят за 19-летним бомбардиром нидерландского гранда, стоимость которого превышает 50 миллионов евро. Чемпион Франции надеется, что "Аякс" пойдет на уступки и несколько снизит цену на своего игрока.
Напомним, Мбаппе пропустит очередной матч "Монако". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23