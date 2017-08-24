"Монако" может заменить Мбаппе форвардом "Аякса"

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"Монако" может заменить Мбаппе форвардом "Аякса""Монако" может заменить своего ведущего нападающего Килиана Мбаппе форвардом амстердамского "Аякса" Каспером Дольбергом.

Как информирует RMC sport, монегаски внимательно следят за 19-летним бомбардиром нидерландского гранда, стоимость которого превышает 50 миллионов евро. Чемпион Франции надеется, что "Аякс" пойдет на уступки и несколько снизит цену на своего игрока.

Напомним, Мбаппе пропустит очередной матч "Монако". | soccernews.ru

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