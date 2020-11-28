"Монако" может зимой подписать бывшую трансферную цель "Спартака"

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"Монако" может зимой подписать бывшую трансферную цель "Спартака"

Правый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье попал в сферу интересов "Монако".

По информации Sky Sports, монегаски намерены заполучить 27-летнего футболиста уже в январе.

В прошлое трансферное окно ивуарийский фулбек мог оказаться в московском "Спартаке".

В текущем сезоне Орье сыграл за "Тоттенхэм" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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