"Монако" может зимой подписать бывшую трансферную цель "Спартака"
Правый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье попал в сферу интересов "Монако".
По информации Sky Sports, монегаски намерены заполучить 27-летнего футболиста уже в январе.
В прошлое трансферное окно ивуарийский фулбек мог оказаться в московском "Спартаке".
В текущем сезоне Орье сыграл за "Тоттенхэм" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
Не пропустите: Головин не готов к возвращению на поле. | http://soccernews.ru
главное
-
Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Спартак" переманил в свою школу сына Аршавина
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси
-
Названа причина смерти Диего Марадоны
-
У Диего Косты осложнения после коронавируса. Он рискует пропустить полгода
Лента новостей
-
"Зенит" потерял очки в матче с тульским "Арсеналом"
-
Умяров пошутил о провале российских клубов в еврокубках
-
СМИ узнали, почему Ловрен пропускает игру "Арсенал" - "Зенит"
-
"Монако" может зимой подписать бывшую трансферную цель "Спартака"
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Шальке"
-
"Милан" подготовил конкретное предложение Товену
-
Карвахаль пропустит 4 матча "Реала"
-
Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных
-
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените"
-
"Спартак" переманил в свою школу сына Аршавина
-
Агент Акино отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
Директор "Аталанты" сделал заявление о состоянии здоровья Миранчука
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят за Месси
-
Глушаков до сих пор не понимает, почему его не взяли на ЧМ-2018
-
Иско отклонил предложение "Севильи"
-
Хонда задумался об уходе из "Ботафого"
-
"Химки" хотят выкупить игрока "Спартака"
-
Названа причина смерти Диего Марадоны
-
Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков высказался о скандале с публикацией секс-видео Дзюбы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18