"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции

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"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Франции.

"Байонна" - "Нант" 0:2

Голы: Кулибали, 13 - 0:1, Абед, 90 - 0:2


"Монако" - "Реймс" 2:1

Голы: Кейта Бальде, 61 - 1:0, Диа, 69 - 1:1, Кейта Бальде, 90 - 2:1


"Ле-Портель" - "Страсбур" 1:4

Голы: Корнье, 3 - 0:1, Бултел, 35 - 1:1, Зои, 59 - 1:2, Зои, 65 - 1:3, Лебо (пен), 86 - 1:4


"Фабрег" - "Париж" 0:2


"Гишен" - "Кан" 1:2


"Версаль" - "Гранвиль" 1:2


"Ньор" - "Сен-Пьеруаз" 1:2

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6 Реймс Реймс 17 27
7 Бордо Бордо 18 26
8 Лион Лион 18 25
9 Монако Монако 17 25
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