"Монако" на выезде не сумел обыграть "Амьен"

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"Монако" на выезде не сумел обыграть "Амьен"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Монако" довольствовался лишь ничьей в гостевом матче с "Амьеном".

"Амьен" – "Монако" - 1:1

Голы: Гакпе, 31 - 1:0, Йоветич, 67 - 1:1.

"Амьен": Гюртнер, Сиссоко, Авелар, Гуано, Дибасси, Монкондюи (Бараджи, 84), Зунгу, Гакпе (Манзала, 72), Какута, Корнетт (Бурго, 64), Конате.

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Раджи (Туре, 72), Жемерсон, Лопеш (Геззаль, 46), Тилеманс, Фабиньо, Кейта, Каррильо (Йоветич, 61), Фалькао.

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2 Монако 13 29
3 Лион 12 25
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5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 13 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Ницца 12 13
16 Лилль 12 12
17 Амьен 12 12
18 Дижон 12 12
19 Страсбур 12 10
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