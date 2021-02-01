"Монако" на выезде победил "Нант". Головин вышел на замену

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"Монако" на выезде победил "Нант". Головин вышел на заменуЗавершился последний матч 22 тура французской Лиги 1. "Нант" принимал "Монако" и уступил 1:2. Россиянин Александр Головин вышел на поле в составе гостей на 69 минуте, но не смог отметится голевыми действиями.

"Монегаски" закрепились на 4 строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка. У хозяев 18 баллов и 17 место в таблице.

"Нант" - "Монако" 1:2 (0:1)

Голы: Марипан, 45 - 0:1, Фолланд, 60 - 0:2, Эмон, 83 - 1:2

"Нант": Лафон, Траоре (Аппиа, 34), Коршья, Кастеллетто, Жиротто, Луза (Чиривелья, 62), Туре (Блас, 62), Саймон (Ндилу, 87), Коко (Эмон, 62), Паллуа, Коло-Муани.

"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашиле, Кайо Энрике, Фофана (Флорентину, 79), Тчуамени, Диатта (Головин, 69), Диоп (Балло-Туре, 90), Бен-Йеддер (Йоветич, 69), Фолланд (Пеллегри, 80).

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