"Монако" на выезде победил "Нант". Головин вышел на замену

Завершился последний матч 22 тура французской Лиги 1. "Нант" принимал "Монако" и уступил 1:2. Россиянин Александр Головин вышел на поле в составе гостей на 69 минуте, но не смог отметится голевыми действиями.



"Монегаски" закрепились на 4 строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка. У хозяев 18 баллов и 17 место в таблице.

"Нант" - "Монако" 1:2 (0:1)

Голы: Марипан, 45 - 0:1, Фолланд, 60 - 0:2, Эмон, 83 - 1:2

"Нант": Лафон, Траоре (Аппиа, 34), Коршья, Кастеллетто, Жиротто, Луза (Чиривелья, 62), Туре (Блас, 62), Саймон (Ндилу, 87), Коко (Эмон, 62), Паллуа, Коло-Муани.