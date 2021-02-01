"Монако" на выезде победил "Нант". Головин вышел на замену
Завершился последний матч 22 тура французской Лиги 1. "Нант" принимал "Монако" и уступил 1:2. Россиянин Александр Головин вышел на поле в составе гостей на 69 минуте, но не смог отметится голевыми действиями.
"Монегаски" закрепились на 4 строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка. У хозяев 18 баллов и 17 место в таблице.
"Нант" - "Монако" 1:2 (0:1)
Голы: Марипан, 45 - 0:1, Фолланд, 60 - 0:2, Эмон, 83 - 1:2
"Нант": Лафон, Траоре (Аппиа, 34), Коршья, Кастеллетто, Жиротто, Луза (Чиривелья, 62), Туре (Блас, 62), Саймон (Ндилу, 87), Коко (Эмон, 62), Паллуа, Коло-Муани.
"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашиле, Кайо Энрике, Фофана (Флорентину, 79), Тчуамени, Диатта (Головин, 69), Диоп (Балло-Туре, 90), Бен-Йеддер (Йоветич, 69), Фолланд (Пеллегри, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13