"Монако" на выезде разобрался со "Страсбуром"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" в гостях уверенно обыграл "Страсбур" со счётом 3:1.

"Страсбур" – "Монако" - 1:3

Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Баокен, 19 - 1:1, Лопеш, 21 - 1:2, Фабиньо, 41 - 1:3.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Сека, Лала (Ндур, 82), Мартинес, Мартен (Гримм, 65), Ахолу, Лиэнар, Терье (Корнье, 46), Баокен, Блайяк.

"Монако": Субашич, Жемерсон, Раджи, Сидибе (Туре, 64), Глик, Моутинью, Фабиньо, Лемар (Геззаль, 85), Лопеш, Кейта (Тилеманс, 79), Йоветич.

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