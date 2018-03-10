"Монако" на выезде разобрался со "Страсбуром"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" в гостях уверенно обыграл "Страсбур" со счётом 3:1.
"Страсбур" – "Монако" - 1:3
Голы: Йоветич, 5 - 0:1, Баокен, 19 - 1:1, Лопеш, 21 - 1:2, Фабиньо, 41 - 1:3.
"Страсбур": Укиджа, Коне, Сека, Лала (Ндур, 82), Мартинес, Мартен (Гримм, 65), Ахолу, Лиэнар, Терье (Корнье, 46), Баокен, Блайяк.
"Монако": Субашич, Жемерсон, Раджи, Сидибе (Туре, 64), Глик, Моутинью, Фабиньо, Лемар (Геззаль, 85), Лопеш, Кейта (Тилеманс, 79), Йоветич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|74
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|28
|56
|4
|Лион
|28
|51
|5
|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
|28
|40
|7
|Нант
|28
|40
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Дижон
|28
|36
|11
|Генгам
|28
|35
|12
|ФК Кан
|28
|35
|13
|Сент-Этьен
|28
|35
|14
|Анжер
|28
|31
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|28
|29
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|28
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
|20