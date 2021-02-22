"Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матча

Теги монакоалександр головинпсж

"Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матчаВ Париже прошел центральный матч 26 тура Лиги1. ПСЖ принимал "Монако" и ничего не смог противопоставить сопернику. Итог встречи поражение парижан 0:2. "Монегаски" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей (9 обед и 2 ничьи). Теперь подопечные Ковача отстают от идущих третьими парижан всего на 2 очка. "Монако" набрал 52 очка в 26 матчах, а у ПСЖ 54 балла. Россиянин Александр Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 80 минуте уже при счете 0:2.

ПСЖ - "Монако" 0:2 (0:1)

Голы: Диоп, 6 - 0:1, Марипан, 51 - 0:2

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Флоренци, Маркиньос, Курзава, Гуйе (Рафинья, 55), Эррера (Верратти, 55), Паредес (Данилу Перейра, 73), Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе, Кин.

"Монако": Лекомт, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Агиляр (Сидибе, 80), Диоп (Головин, 80), Тчуамени, Фофана, Бадиашиле, Фолланд (Балло-Туре, 90), Бен-Йеддер (Йоветич, 71).

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