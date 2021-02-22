"Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матча
В Париже прошел центральный матч 26 тура Лиги1. ПСЖ принимал "Монако" и ничего не смог противопоставить сопернику. Итог встречи поражение парижан 0:2. "Монегаски" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 11 матчей (9 обед и 2 ничьи). Теперь подопечные Ковача отстают от идущих третьими парижан всего на 2 очка. "Монако" набрал 52 очка в 26 матчах, а у ПСЖ 54 балла. Россиянин Александр Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 80 минуте уже при счете 0:2.
ПСЖ - "Монако" 0:2 (0:1)
Голы: Диоп, 6 - 0:1, Марипан, 51 - 0:2
ПСЖ: Навас, Кимпембе, Флоренци, Маркиньос, Курзава, Гуйе (Рафинья, 55), Эррера (Верратти, 55), Паредес (Данилу Перейра, 73), Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе, Кин.
"Монако": Лекомт, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Агиляр (Сидибе, 80), Диоп (Головин, 80), Тчуамени, Фофана, Бадиашиле, Фолланд (Балло-Туре, 90), Бен-Йеддер (Йоветич, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13