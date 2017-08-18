"Монако" на выезде вырывает победу над "Метцом"

В рамках третьего тура французской Лиги 1 "Монако" в гостях одолел "Метц" благодаря голу Радамеля Фалькао. Таким образом, монегаски, которые являются действующими чемпионами, стартовали в новом сезоне с трёх побед подряд.

"Метц" – "Монако" - 0:1

Гол: Фалькао, 78 - 0:1.

"Метц": Дидийон, Дианье, Ассу-Экотто, Ньяхате, Ривьере, Поблете, Коад, Кафу, Жуффре (Эн, 78), Джаллоу (Юдоль, 72), Ру (Ньян, 76).

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жорже, Жемерсон, Лопеш (Каррильо, 46), Лемар, Фабиньо, Моутинью, Диакаби (Геззаль, 66), Фалькао (Тилеманс, 90).

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