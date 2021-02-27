"Монако" нацелился на форварда "Арсенала"

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"Монако" нацелился на форварда "Арсенала"

"Монако" хочет ближайшим летом усилиться нападающим лондонского "Арсенала" Александром Ляказеттом.

По информации Mirror, "канониры" готовы продать 29-летнего футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Контракт француза с "Арсеналом" истекает в 2022 году, поэтому клубу выгодно расстаться с ним как можно быстрее.

В текущем сезоне Ляказетт забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.

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