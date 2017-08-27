"Монако" нацелился на форварда "Лестера"

Форвард "Лестера" Ислам Слимани может продолжить карьеру во Франции, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересован "Монако". Напомним, что Слимани перебрался в "Лестер" в 2016 году за 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Слимани провел 23 матча и отметился 7 голами.

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