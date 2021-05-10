"Монако" нацелился на форварда "Наполи"

Фото твиттер Goal

"Монако" заинтересован в приобретении нападающего "Наполи" Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, французский клуб готов увеличить зарплату 34-летнего футболиста.

Если бельгиец сменит команду, то сможет заработать около 15 миллионов евро за два года. В эту сумму входят оклад и бонусы, в том числе подписной.

В текущем сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 35 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" следит за футболистами из РПЛ. | http://soccernews.ru