"Монако" нацелился на форварда "Наполи"

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"Монако" нацелился на форварда "Наполи"

Фото твиттер Goal

"Монако" заинтересован в приобретении нападающего "Наполи" Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, французский клуб готов увеличить зарплату 34-летнего футболиста.

Если бельгиец сменит команду, то сможет заработать около 15 миллионов евро за два года. В эту сумму входят оклад и бонусы, в том числе подписной.

В текущем сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 35 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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