"Монако" нацелился на форварда сборной Италии

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"Монако" нацелился на форварда сборной Италии

"Монако" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, монегански намерены приобрести футболиста в летнее трансферное  окно. В составе "Монако" Белотти может заменить форварда Виссама Бей-Йеддера, который готов покинуть клуб.

Стоит отметить, что интерес к Белотти также проявляют "Милан", "Наполи", "Фиорентина", "Эвертон" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Белотти провел за "Торино" 31 поединок во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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