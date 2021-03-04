"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"

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"Монако" нацелился на голкипера "Баварии"

Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель стал трансферной целью "Монако".

По информации Kicker, монегаски заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста на следующий сезон.

Мюнхенский клуб не будет против такой сделки, поскольку в составе "ротен" голкипер очень мало играет.

В этом сезоне Нюбель провёл за "Баварию" 2 матча и пропустил 1 гол.

Не пропустите: "Монако" нацелился на форварда "Арсенала". | http://soccernews.ru
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