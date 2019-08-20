"Монако" нацелился на хавбека "Челси"

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"Монако" нацелился на хавбека "Челси"

"Монако" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, монегаски намерены приобрести или арендовать футболиста в летнее трансферное окно. На переходе игрока настаивает главный тренер клуба Леонарду Жардим. 

Ранее хавбек уже играл за "Монако" с 2014 по 2017 годы, а затем перешел в "Челси" за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне 25-летний француз выступал за "Милан" на правах аренды, провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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