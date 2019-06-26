"Монако" нацелился на хавбека "Интера"

Теги интер миланмонакожоау мариутрансферы

"Монако" нацелился на хавбека "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу может стать одноклубником Александра Головина в "Монако".

По информации Calciomercato, монегаски уже ведут переговоры о трансфере 26-летнего португальца.

Также на футболиста претендуют "Спортинг" и "Бенфика". "Нерадзурри" требуют за своего игрока 18 миллионов евро.

Мариу выступает за "Интер" с 2016 года. Сдавался в аренду "Вест Хэму".

Не пропустите: "Монако" готов расстаться с Фабрегасом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов