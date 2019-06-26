"Монако" нацелился на хавбека "Интера"
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу может стать одноклубником Александра Головина в "Монако".
По информации Calciomercato, монегаски уже ведут переговоры о трансфере 26-летнего португальца.
Также на футболиста претендуют "Спортинг" и "Бенфика". "Нерадзурри" требуют за своего игрока 18 миллионов евро.
Мариу выступает за "Интер" с 2016 года. Сдавался в аренду "Вест Хэму".
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|8
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|Болонья
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|Удинезе
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|СПАЛ
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|38
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|Фиорентина
|38
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|Фрозиноне
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