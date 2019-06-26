"Монако" нацелился на хавбека "Интера"

Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу может стать одноклубником Александра Головина в "Монако".

По информации Calciomercato, монегаски уже ведут переговоры о трансфере 26-летнего португальца.

Также на футболиста претендуют "Спортинг" и "Бенфика". "Нерадзурри" требуют за своего игрока 18 миллионов евро.

Мариу выступает за "Интер" с 2016 года. Сдавался в аренду "Вест Хэму".

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