"Монако" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

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"Монако" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини попал в сферу интересов "Монако".

Как сообщают бельгийские СМИ, клуб уже начал вести переговоры с представителями игрока. Отмечается, что футболист определится со своим будущим после ЧМ-2018.

Действующее соглашение Феллаини с "МЮ" истекает этим летом.

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