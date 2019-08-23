"Монако" нацелился на хавбека "Милана"

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"Монако" нацелился на хавбека "Милана"

"Монако" хочет усилиться полузащитником "Милана" Франком Кессье, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, клубы ведут переговоры о трансфере 22-летнего ивуарийца. Приобретение хавбека может обойтись монегаскам примерно в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кессье сыграл за "Милан" 42 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 33 миллиона евро.

Также стоит отметить, что "Монако" этим летом уже потратил на усиление состава 105 миллионов евро.

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