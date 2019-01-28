"Монако" нацелился на игрока "Интера"

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"Монако" нацелился на игрока "Интера"

"Монако" интересуется защитником "Интера" Жоао Миранде, сообщает Sky Italia.

Клуб планирует приобрести игрока до конца января. Сам игрок также заинтересован в смене клуба из-за того, что ему не хватает игрового времени.

Трансферная стоимость игрока - 7 миллионов евро.

Проблемой может стать то, что "Интер" не сможет найти замену игроку. В текущем сезоне 34-летний футболист участвовал в 11 матчах. 

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