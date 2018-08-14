"Монако" нацелился на игрока сборной Алжира

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"Монако" нацелился на игрока сборной Алжира
"Монако" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику "Порту" Ясину Браими, сообщает Yahoo! Sport France.

По сведениям издания, монегаски уже начали переговоры о приобретении футболиста, сумма отступных в контракте которого составляет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Браими провел за "Порту" 49 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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