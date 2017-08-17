"Монако" нацелился на Муссу Дембеле

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"Монако" нацелился на Муссу Дембеле

Форвард "Селтика" Мусса Дембеле попал в сферу интересов "Монако", сообщает Le 10 Sport.

По информации ресурса, руководство французского клуба рассматривает футболиста в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который может перебраться в ПСЖ.

Сообщается, что конкуренцию "Монако" в борьбе за Дембеле составит "Вест Хэм".

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