"Монако" нацелился на полузащитника "Барселоны"

"Монако" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Матеусу Фернандесу, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В "Монако" надеются, что каталонцы согласятся продать или отдать игрока в аренду.

"Барселона" купила Фернандеса у "Палмейраса" в зимнее трансферное окно за семь миллионов евро. В январе 22-летний бразилец перешел в "Вальядолид", но провел за клуб всего три матча. Позже у него обнаружили коронавирус и после этого хавбек на поле не выходил. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Бартомеу рассказал, вернется ли Неймар в "Барселону". | http://soccernews.ru