"Монако" нацелился на талантливого хавбека "Бордо"
"Монако" проявляет интерес к гвинейскому полузащитнику "Бордо" Франсуа Камано, сообщает L`Equipe.
По сведениям источника, монегаски намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона за счет бонусов. "Бордо" может продать игрока, но требует за него 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Камано провел за "Бордо" 30 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал два голевых паса.
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|М
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|17
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|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Ним
|18
|23
|12
|Бордо
|17
|22
|13
|Тулуза
|18
|21
|14
|Нант
|17
|20
|15
|Анжер
|17
|19
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|18
|17
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11