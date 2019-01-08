"Монако" нацелился на талантливого хавбека "Бордо"

"Монако" проявляет интерес к гвинейскому полузащитнику "Бордо" Франсуа Камано, сообщает L`Equipe.

По сведениям источника, монегаски намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона за счет бонусов. "Бордо" может продать игрока, но требует за него 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Камано провел за "Бордо" 30 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал два голевых паса.

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